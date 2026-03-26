Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsi tek tek imha ettiler
26.03.2026 06:55
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusuna yönelik gerçekleştirilen 30 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da gece boyunca ülkenin doğusuna yönelik 30 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

HEPSİ TEK TEK İMHA EDİLDİ

Peş peşe yapılan açıklamalarda, saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığı belirtilerek, tüm İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi. Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, ülkenin doğusunu hedef alan 12 İHA'nın engellendiği belirtilmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

