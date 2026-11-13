AtkinsRealis, TÜNAŞ ile 4,5 gigavatlık santral için fizibilite anlaşması imzaladı

Kanadalı madencilik ve enerji şirketi AtkinsRealis, Türkiye'nin nükleer enerji programını genişletme olasılığını değerlendirmek üzere Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile bir fizibilite çalışması yürütmek için anlaşma imzaladığını açıkladı.Anlaşma, AtkinsRealis'in iştiraki Candu Energy tarafından Antalya'da düzenlenen COP31 iklim zirvesi kapsamında imzalandı.Reuters haber ajansının aktardığına göre şirket, açıklamasında nükleer santral projesi için 2027 sonuna kadar kapsamlı bir fizibilite çalışması tamamlayacağını ve ön mühendislik ve tasarım (FEED) çalışmaları yürüteceğini belirtti.AtkinsRealis'in nükleer enerji biriminin başkanı Joe St. Julian, Reuters'a yaptığı açıklamada tarafların Türkiye'de toplam 4,5 gigavat kapasiteli, altı reaktörden oluşan bir santral planını görüştüğünü söyledi.St. Julian, mühendislik ve tasarım çalışmasını 2028'e kadar tamamlamayı planladıklarını ve bu çalışmanın ardından nihai yatırım kararının alınacağını belirtti.St. Julian, projenin finansmanı için izlenecek yol üzerinde de anlaşmaya varıldığını söyledi.Türkiye, Rusya'nın Rosatom şirketinin Akdeniz kıyısındaki Mersin'de inşa ettiği 4,8 gigavat kapasiteli Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ötesine geçerek nükleer enerji programını genişletmek istiyor.Sinop ve Trakya yeni santraller için olası yerler olarak belirlendi.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 11 Kasım'da Akkuyu'daki ilk reaktörün bu yıl faaliyete geçirilmesi için çalışıldığını açıkladı.

Ankara, olası bir nükleer santral için Kanada, Güney Kore, Rusya, Japonya ve Çin'le görüştüğünü açıklamıştı.Türkiye, nükleer alanda işbirliği için Kanada ve Güney Kore ile mutabakat zaptı imzaladı.Finansman ve maliyetler bu süreçte belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen hafta Türkiye'nin ulusal enerji planını açıklarken Ankara'nın 2040'a kadar nükleer enerji kapasitesini 10 gigavata çıkarmayı hedeflediğini ve o tarihte elektrik talebinin yüzde 11'inin nükleer enerjiden karşılanmasını beklediğini söyledi.Bayraktar, Sinop veya Trakya'daki santral planları için 2027'yi karar yılı olarak da nitelendirdi.