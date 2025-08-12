Avcı kabusu yaşadı! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

ABD'nin San Francisco kentinin güneyinde yaban hayvanlarını avlayan bir avcı, bu yıl yakaladığı bazı yaban domuzlarını işlerken beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Domuzların kas ve yağ dokuları parlak maviydi.

FARE ZEHRİNİ YEDİKTEN SONRA BU HALE GELMİŞ

Evcil domuz ile yaban domuzu melezi olan bu hayvanların, diphacinone isimli bir fare zehrini yedikten sonra bu hale geldikleri öğrenildi.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı yaptığı incelemede bir domuzun midesinde bu derin mavi renkteki yemden izler buldu. CDFW, kemirgen zehirlerinin ayırt edilmesi için genellikle bu gibi belirgin renklere boyandığını belirtti.

"DOKUSU MAVİ GÖRÜNÜYORSA, O ETİ YEMEYİN"

KSBW, söz konusu zehirli yemlerin hem ilçede hem de yakınlardaki bir nehir çevresinde yaygın olarak kullanıldığını bildirdi. Monterey İlçe Parkları Müdürü Bryan Flores, bu mavi rengin avcılar için net bir uyarı sinyali olduğunu vurguladı: "Eğer eti kestiğinizde dokusu mavi görünüyorsa, o eti yemeyin."

Kaliforniya'da diphacinone kişisel kullanım için yasak, yalnızca ticari çiftlik işletmeleri gibi bazı özel durumlarda izin veriliyor. İnsanlarda kemirgen zehri kaynaklı zehirlenme vakaları nadir olsa da, gerçekleştiğinde ölüm oranı yüksek.

Uzmanlar ayrıca bu zehrin besin zincirinde yukarılara taşındığını ve daha büyük yırtıcıları tehdit ettiğini belirtiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde bu madde Kiawah Adası'ndaki vaşaklar, Güney Afrika'daki karakallar ve Asya'daki varan kertenkeleleri gibi türler için risk oluşturuyor.