Avrupa Birliği\'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Mevlüt Sarioğlu:

YAHU ABD SİZİ İPE GETİRDİ YA TRAMPON NE DEDİ POPOMU ÖPÜYORLAR BENİMLE ANLAŞMAK İÇİN DEDİ ZAVALLI AVRUPA ESKİ HAVANIZ KALMADI BELKİ BİZDE ÇOK İYİ DEĞİLİZ AMA BİZ ZATEN ZORLUĞA ALIŞIĞIZ FAKAT SANKİ SİZİN SONUNUZ GELİYOR GİBİ