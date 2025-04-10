Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Avrupa Birliği\'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ülkelere gümrük vergilerini 90 gün durdurma kararı sonrası Avrupa Birliği de ABD'ye uygulanacak olan vergileri 90 gün askıya aldı. AB Komisyonu Sözcüsü Ursula Von der Leyen, ABD'ye anlaşmaya yapmaya hazır oldukları mesajını iletirken, müzakerelere bir şans vermek istediklerini söyledi.

10.04.2025 13:53
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç diğer ülkeye uygulanan gümrük vergilerini 90 gün durdurma kararı sonrası Avrupa Birliği'nden karşılık geldi. Avrupa Birliği, ABD mallarına uygulanacak olan gümrük vergilerini aynı süreyle durdurma kararı aldı.

KARŞI TEDBİRLER MASADA

AB Komisyonu Sözcüsü Ursula Von der Leyen, ABD'ye anlaşmaya yapmaya hazır oldukları mesajını iletirken, müzakerelere bir şans vermek istediklerini söyledi. Tüm seçeneklerin masada olduğunun altını çizen Von derLeyen, müzakerelerden tatmin edici sonuçların alınmaması halinde karşı tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Birliği'nin 27 üyesi, ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini oy birliğiyle onaylamıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek vergiler getirilecekti.

Alınan kararda ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyordu.

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Son Dakika Dünya Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mevlüt Sarioğlu:
    YAHU ABD SİZİ İPE GETİRDİ YA TRAMPON NE DEDİ POPOMU ÖPÜYORLAR BENİMLE ANLAŞMAK İÇİN DEDİ ZAVALLI AVRUPA ESKİ HAVANIZ KALMADI BELKİ BİZDE ÇOK İYİ DEĞİLİZ AMA BİZ ZATEN ZORLUĞA ALIŞIĞIZ FAKAT SANKİ SİZİN SONUNUZ GELİYOR GİBİ 3 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Müslüman akıllı maneviyatlı imanlı ve zengin olacak. Bunların hakkından başka türlü gelinmez 1 0 Yanıtla
  • 92949904:
    Biraz Biribirleriyle uğraşsınlar. Masum ve Mazlum Dünya toparlanır, nefes alır. Rahatlar 0 0 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    Bu adam paranoyak ve sreseri ABD yi yönetecek bir kabiliyet yok bunlarda zaten ABD yi seçilmişler yönetmiyor arkasındaki derin devleti yönetiyor Başkanlar kukla 0 0 Yanıtla
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