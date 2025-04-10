ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç diğer ülkeye uygulanan gümrük vergilerini 90 gün durdurma kararı sonrası Avrupa Birliği'nden karşılık geldi. Avrupa Birliği, ABD mallarına uygulanacak olan gümrük vergilerini aynı süreyle durdurma kararı aldı.
KARŞI TEDBİRLER MASADA
AB Komisyonu Sözcüsü Ursula Von der Leyen, ABD'ye anlaşmaya yapmaya hazır oldukları mesajını iletirken, müzakerelere bir şans vermek istediklerini söyledi. Tüm seçeneklerin masada olduğunun altını çizen Von derLeyen, müzakerelerden tatmin edici sonuçların alınmaması halinde karşı tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Avrupa Birliği'nin 27 üyesi, ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini oy birliğiyle onaylamıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek vergiler getirilecekti.
Alınan kararda ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyordu.
Son Dakika › Dünya › Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)