Avrupa'da Aşısız Çocuk Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'da Aşısız Çocuk Alarmı

15.07.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ ve UNICEF, Avrupa'da 566 çocuğun aşısız, 258 bininin ise eksik aşılı olduğunu açıkladı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Avrupa'da toplam 566 çocuğa hiç aşı yaptırılmadığı, 258 bin çocuğun aşısının ise eksik olduğu belirlendi. DSÖ Avrupa Bölgesi'nde, hiç aşı yaptırılmamış çocukların yarısından fazlası Kazakistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da yaşıyor.

DSÖ ile UNICEF, Avrupa Bölgesi'nde hiç aşı yaptırılmamış çocuk sayısının geçen yıl azaldığını, ancak aşı koruması olmayan ya da eksik aşılı çocuk sayısının hala yüksek seviyede olduğunu açıkladı.

DSÖ ve UNICEF verilerine göre, Avrupa Bölgesi'nde 566 bin çocuğun hiçbir aşısı bulunmuyor. Yaklaşık 258 bin çocuğun ise aşısı yeterli değil.  Böylece bulaşıcı hastalıklara karşı yeterli aşı korumasına sahip olmayan çocukların toplam sayısı 824 bine ulaşıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Türkmenistan ve İsrail'in de yer aldığı 53 ülkeyi kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi'nde, hiç aşı yaptırılmamış çocukların yarısından fazlası Kazakistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da yaşıyor.

Almanya'da ise hiç aşı yaptırılmamış çocuk sayısının 21 bin olduğu belirlendi. DSÖ, Almanya'da özellikle İnsan Papilloma Virüsü'ne (HPV) karşı yapılan aşılama oranlarının artırılması gerektiğini belirtti. Verilere göre, kız çocuklarının yüzde 55'i HPV'ye karşı tam aşılı olsa da bu oranın bölge ortalamasının üzerinde bulunmasına rağmen yeterli olmadığı ifade edildi.

Bebeklere uygulanan ilk aşılardan olan difteri, tetanos ve boğmaca (pertussis) aşılarında Avrupa Bölgesi genelindeki aşılama oranı 2024 yılında yüzde 94 olarak kaydedildi. Bu oran bir önceki yılla aynı seviyede kalırken, 2019 yılında yüzde 96 düzeyindeydi. Kızamık aşısının ilk dozunu yaptıran çocukların oranı ise yüzde 92 oldu. Bu oran 2019'da yüzde 94 olarak açıklanmıştı.

DSÖ, bazı ülkelerde aşılama oranlarının gerilemesinde çatışma bölgelerinde aşı programlarının aksaması, uluslararası kalkınma yardımlarındaki kesintiler nedeniyle kaynak yetersizliği ve aşılarla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasının etkili olduğunu belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılarla ilgili yanlış bilgilere dikkat çekerek, "Aşılar son 50 yılda 150 milyondan fazla insanın hayatını kurtardı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da Aşısız Çocuk Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:07:26. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da Aşısız Çocuk Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.