Avrupa\'da Beşinci Sıcak Hava Dalgası

(ANKARA) - Avrupa, mayıs ayından bu yana beşinci sıcak hava dalgasına hazırlanırken, Batı Avrupa'da haziran-temmuz döneminin ortalama sıcaklık rekoru kırıldı. Copernicus'a göre bölgede bu yaz aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve orman yangınları etkili oldu. Fransa, İspanya ve İtalya'da sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, yangın riskinin de kıtanın geniş kesimlerinde "aşırı" ve "çok aşırı" seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'nın batı, orta ve güney kesimlerinde yeni bir sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Batı Avrupa'da haziran-temmuz döneminin ortalama sıcaklıkları daha önce 2022'de kaydedilen rekoru geçti.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, mayıs ayında başlayan aşırı sıcaklıklar, Batı Avrupa genelinde büyük orman yangınlarına, uzun süreli kuraklığa ve bazı ülkelerde yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden oldu. Sıcak hava dalgaları ile bağlantılı binlerce ölüm yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Copernicus verileri, 2026'nın şu ana kadar küresel ölçekte 2024 ve 2025'in ardından kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin hızlanması ve Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino koşullarının etkisiyle 2026'nın yıl sonunda kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimalinin arttığını belirtiyor.

Temmuz ayında mevsimsel deniz buzunun bulunmadığı okyanuslarda ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,96 santigrat dereceye ulaşarak temmuz ayları için yeni bir rekor kırdı. Önceki rekor 20,89 dereceyle 2023'te kaydedilmişti. Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı ise geçen ay 16,90 derece olarak ölçüldü ve Temmuz 2024 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuz ayı oldu.

AVRUPA'DA MAYISTAN BU YANA BEŞİNCİ SICAK HAVA DALGASI

Avrupa'nın geniş bir bölümünü etkisi altına alan yüksek basınç sistemi nedeniyle kıta, mayıstan bu yana beşinci sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor. Meteorologlar, sıcaklıkların önce Fransa, İspanya ve İtalya'da, ardından Almanya, Polonya ve Çekya dahil Orta Avrupa'da ciddi şekilde artacağını öngörüyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne göre, İngiltere'nin güneyi, Fransa'nın kuzeybatısı ile Alpler'den Balkanlar'a uzanan bazı bölgelerde yangın tehlikesinin en yüksek kategori olan "çok aşırı" seviyede kalması bekleniyor. İber Yarımadası'nın büyük bölümü, Fransa'nın orta ve güney kesimleri ile Batı Balkanlar'ın bazı bölgelerinde de hafta ortasına kadar aşırı yangın riski bulunuyor.

İtalya'da Sağlık Bakanlığı, ulusal sıcaklık gözetim sisteminde izlenen 27 kentin tamamını kırmızı alarma geçirdi. Ülkenin hava kuvvetlerine bağlı meteoroloji servisi, Sardinya, Toskana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria ve Sicilya'nın bazı kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabileceğini bildirdi.

Fransa Meteoroloji Servisi Météo-France, yeni sıcak hava dalgasının salı günü başlayacağını açıkladı. Çarşamba ile cuma arasında ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların 35 dereceye, bazı bölgelerde ise 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Kurumu, sıcaklıkların zaten kurumuş olan toprağı ve bitki örtüsünü daha da kurutarak orman yangını riskini artıracağı konusunda uyardı.

İspanya'nın ulusal meteoroloji kurumu AEMET de ülke genelinde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını, güney kesimlerde ise çarşamba günü 42 dereceye ulaşabileceğini bildirdi. Aynı gün ülkenin bazı bölgelerinde yangın tehlikesinin "çok yüksek" veya "aşırı" seviyeye çıkması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu'na göre, sıcaklıkların salı gününden itibaren yükselmesi ve perşembe günü East Anglia ile İngiltere'nin güneydoğusunun bazı kesimlerinde 36 dereceye ulaşması bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse ülkede art arda dördüncü ayda 35 derece veya üzeri sıcaklık kaydedilmiş olacak.