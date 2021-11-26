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Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti - Son Dakika

Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti

26.11.2021 15:01

Avrupa İlaç Ajansı, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucularından olduğu BioNTech ile Pfizer ortaklığında geliştirilen korona aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımını tavsiye ettiğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen korona aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda da kullanılmasını tavsiye etti. Aşı, yetişkinler ile 12 yaş ve üzeri çocuklarda kullanım için halihazırda onay almış durumda.

DAHA DÜŞÜK DOZ VERİLECEK

Yapılan yazılı açıklamada 5-11 yaş arasındaki çocuklarda kullanılacak Comirnaty dozunun, 12 yaş ve üzeri kişilerde kullanılandan daha düşük olacağını belirten Avrupa Birliği'nin ilaç ajansı EMA, daha büyük yaş grubunda olduğu gibi bu aşının üç hafta arayla üst kolda kas içine iki enjeksiyon halinde uygulanacağını ekledi.

EMA, 5-11 yaş arası çocuklarda yürütülen bir araştırmaya göre bu yaş grubunda daha düşük bir dozla verilen Comirnaty aşısına karşı geliştirilen bağışıklık tepkisinin, SARS-CoV-2'ye karşı antikor düzeyiyle ölçüldüğü üzere, 16-25 yaşlarındaki kişilerde daha yüksek dozla görülen seviyeyle karşılaştırılabilir olduğunu belirtti.

Açıklamada Comirnaty aşısının etkinliğinin, daha önce enfeksiyon geçirmiş olduklarına yönelik herhangi bir belirti vermeyen 5-11 yaş arasındaki yaklaşık 2.000 çocuk üzerinde hesaplandığı dile getirildi.

Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti

Avrupa İlaç Ajansı, Uğur Şahin, Pfizer, İlaç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti - Son Dakika Dünya


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