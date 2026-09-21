Avrupa Konseyi Başkanı Costa, AB-Afrika ortaklığı için 150 milyar avro destek açıkladı - Son Dakika
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Avrupa Konseyi Başkanı Costa, AB-Afrika ortaklığı için 150 milyar avro destek açıkladı

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Avrupa Konseyi Başkanı Costa, AB-Afrika ortaklığı için 150 milyar avro destek açıkladı
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Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin Afrika ortaklığını daha ileriye taşımaya hazır olduğunu belirtti. Costa, Global Gateway kapsamında Afrika'da yerel istihdam ve gençlere fırsat sağlayacak projelere 150 milyar avro seferber edildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika ile ortaklığını güçlendirmeye hazır olduğunu belirterek, "Afrika'nın küresel liderliği büyüyor. ve Avrupa bunun arkasında dimdik duruyor" dedi. Costa, AB'nin Global Gateway aracılığıyla Afrika'da yerel istihdam ve gençlere yönelik fırsatlar yaratacak projeler için 150 milyar avro seferber ettiğini bildirdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika'nın küresel liderliği büyüyor. ve Avrupa bunun arkasında dimdik duruyor" dedi.

Costa da şu ifadelere yer verdi:

"Afrika Birliği Komisyonu'nun G20'ye daimi üyeliğini savunduk ve küresel sahnede daha güçlü bir Afrika sesini destekliyoruz. AB, Afrika'nın önde gelen ticaret ve yatırım ortağıdır. Global Gateway aracılığıyla, yerel değer yaratan, yerel istihdam ve Afrika'nın en büyük gücü olan gençleri için fırsatlar sunan projeler için 150 milyar avro seferber ediyoruz. AU ve BM ile birlikte, barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için Afrika öncülüğündeki çözümleri de ilerletiyoruz. Şimdi bu ortaklığı daha da ileriye taşımaya hazırız."

Costa, paylaşımında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile olan bir fotoğrafını da paylaştı.

Kaynak: ANKA
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