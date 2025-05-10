Avrupa Liderleri Kiev\'de Barış Çağrısı Yapıyor

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kiev'e ulaştı.

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Rusya'ya, Ukrayna'da ateşkes ve müzakere çağrısı yapmak için Kiev'i ziyaret ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Adil ve kalıcı bir barış, tam ve koşulsuz bir ateşkesle başlar. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte desteklediğimiz öneri budur. Ukrayna 11 Mart'ta bunu kabul etti. Rusya oyalıyor, şartlar öne sürüyor, zaman kazanmaya çalışıyor ve saldırganlık savaşını sürdürüyor. Moskova engellemeye devam ederse, Avrupalılar olarak ve ABD ile yakın koordinasyon içinde baskıyı arttıracağız. Başkan Trump'ın bu adımı atma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Birliğimiz bizim gücümüzdür. Bu ziyaretin anlamı da budur: hepimiz barış istiyoruz" dedi.