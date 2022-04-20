Avrupa Parlamentosu'ndan 'tek tip şarj aletine' onay - Son Dakika
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BBC

Avrupa Parlamentosu'ndan 'tek tip şarj aletine' onay

20.04.2022 20:22
Avrupa Parlamentosu'ndan 'tek tip şarj aletine' onay

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yakın bir gelecekte tüm akıllı telefonlar, tabletler, kulaklıklar ve diğer elektronik cihazlar için tek tip şarj aleti kullanılmaya başlanacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yakın bir gelecekte tüm akıllı telefonlar, tabletler, kulaklıklar ve diğer elektronik cihazlar için tek tip şarj aleti kullanılmaya başlanacak.

Bu kural, 2012 yılından bu yana kendi "Lightning" bağlantı noktasını ve adaptörünü kullanan Apple için de geçerli olacak. Apple, cihazlarında bir USB bellek bağlantı noktası sağlamak zorunda kalacak.

AB üyesi ülkelerin ardından, Avrupa Parlamentosu da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nu bu konudaki önerisine destek verdi.

Belçika medyasına göre, Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komisyonu, AB Komisyonu'nun "tek tip şarj aleti" önerisini 2'ye karşı 43'e oyla kabul etti.

AB tarafından yapılacak düzenleme ile yakın gelecekte cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, taşınabilir video konsolları ve taşınabilir hoparlörler gibi elektronik cihazların hepsi, aynı şarj cihazına bağlanabilecek.

Daha az elektronik atık

Tek tip şarj aleti zorunluluğu yalnızca akıllı saatler gibi bir USB bellek bağlantı noktasıyla donatılamayacak kadar küçük cihazları kapsamayacak.

AB Komisyonu ve parlamentonun kararı tüketicilere kullanım kolaylığının yanı sıra, daha az elektronik atık üretilmesini de amaçlıyor.

Parlamentonun kabul ettiği öneriye göre, her cihazın ambalajında, nasıl şarj edilebileceğini ve ambalajın bir şarj cihazı içerip içermediğini gösteren net etiketler yer alacak.

Önerinin Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden sonra AB üyesi ülkeler bu konuda nihai adımı atmak için çalışmalara başlayabilecek.

Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komisyonu raportörü Alex Agius Saliba, Avrupa'da her yıl 11 - 13 bin ton arasında elektronik atık üretildiğine işaret ederek, bu nedenle tek tip evrensel bir şarj cihazının herkesin yararına olacağını vurguladı.

Maltalı raportör, "Düzenleme çevreye yardımcı olacak, eski elektronik aletlerin yeniden kullanımını teşvik edecek, tasarruf sağlayacak , işletmeler ve tüketiciler için gereksiz maliyet ve sorunları ortadan kaldıracak" dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndan 'tek tip şarj aletine' onay
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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Belçika, Apple, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu'ndan 'tek tip şarj aletine' onay - Son Dakika
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