Avrupa Parlamentosu, Rusya\'nın Suç Ortağı Olarak Tanıdığı Belarus\'a Yaptırım Uygulanması Çağrısında Bulundu

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova yönetimine karşı sert önlemler ve yaptırımlar uygulayan Avrupa Parlamentosu (AP), bu kez Rusya'nın yakın ilişkiler kurduğu Belarus'a karşı harekete geçti.

RUSYA'NIN SUÇ ORTAĞI OLARAK TANIDILAR

Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, Belarus'taki Aleksandr Lukaşenko rejimini Ukrayna halkına yönelik tutumu nedeniyle Rusya'nın suç ortağı olarak tanıdı. AP'li vekiller, Lukaşenko'nun Rusya lider Vladimir Putin'le eşit derece sorumlu tutulması gerektiğini ifade ederek, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelttiği yaptırımlara benzer şekilde Belarus'a da yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

Öte yandan bazı milletvekilleri, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hakkında, Ukraynalı çocukların kaçırılmasından sorumlu olduğunu belirten bir karar önergesi verdi. Milletvekilleri söz konusu karar önergesiyle, Uluslararası Ceza Divanı'nı Lukaşenko için tutuklama emri çıkarmaya çağırdı.