Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Suç Ortağı Olarak Tanıdığı Belarus'a Yaptırım Uygulanması Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Suç Ortağı Olarak Tanıdığı Belarus'a Yaptırım Uygulanması Çağrısında Bulundu

Avrupa Parlamentosu, Rusya\'nın Suç Ortağı Olarak Tanıdığı Belarus\'a Yaptırım Uygulanması Çağrısında Bulundu
Son Güncelleme: 13.09.2023 23:58

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı sert önlemler uygulayan Avrupa Parlamentosu, bu kez Rusya'nın yakın ilişkiler kurduğu Belarus'a karşı harekete geçti. AP'li vekiller, Belarus lideri Lukaşenko'nun Rusya lideri Putin'le eşit derecede sorumlu tutulması gerektiğini ifade ederek, Belarus'a yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Ayrıca, bazı milletvekilleri Lukaşenko hakkında tutuklama emri çıkarılması için Uluslararası Ceza Divanı'na başvurulmasını önerdi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova yönetimine karşı sert önlemler ve yaptırımlar uygulayan Avrupa Parlamentosu (AP), bu kez Rusya'nın yakın ilişkiler kurduğu Belarus'a karşı harekete geçti.

RUSYA'NIN SUÇ ORTAĞI OLARAK TANIDILAR

Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, Belarus'taki Aleksandr Lukaşenko rejimini Ukrayna halkına yönelik tutumu nedeniyle Rusya'nın suç ortağı olarak tanıdı. AP'li vekiller, Lukaşenko'nun Rusya lider Vladimir Putin'le eşit derece sorumlu tutulması gerektiğini ifade ederek, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelttiği yaptırımlara benzer şekilde Belarus'a da yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTILAR

Öte yandan bazı milletvekilleri, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hakkında, Ukraynalı çocukların kaçırılmasından sorumlu olduğunu belirten bir karar önergesi verdi. Milletvekilleri söz konusu karar önergesiyle, Uluslararası Ceza Divanı'nı Lukaşenko için tutuklama emri çıkarmaya çağırdı.

Abdullah Aydemir
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Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Suç Ortağı Olarak Tanıdığı Belarus'a Yaptırım Uygulanması Çağrısında Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Suç Ortağı Olarak Tanıdığı Belarus'a Yaptırım Uygulanması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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