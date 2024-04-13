Avustralya\'da AVM\'ye bıçaklı saldırı! 6 kişi öldü, 1\'i bebek 7 kişi yaralandı

Dünya

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İran\'dan İsrail\'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300 füze ve İHA ile saldırdılar

Sydney'deki bir alışveriş merkezine saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.

BİNADAN SİLAH SESLERİ GELDİ

Avustralya medyası, olay sırasında kalabalık olan alışveriş merkezinde polis operasyonu düzenlendiğini aktardı. Bazı kaynaklar binadan silah sesleri geldiğini belirtti.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Polis, birkaç kişinin bıçaklandığı ve vurulduğu olayı "ciddi bir vaka" diye niteledi. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Birçok sosyal medya hesabında kalabalığın kaçtığını ve polis ekiplerinin alışveriş merkezi çevresini kuşattığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bıçaklı saldırgana ait olduğu söylenen görseller sosyal medyada yayıldı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü de kaydedildi.