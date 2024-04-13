Avustralya'da AVM'ye bıçaklı saldırı! 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Avustralya'da AVM'ye bıçaklı saldırı! 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği korkunç saldırıda 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

13.04.2024 10:00  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sydney'deki bir alışveriş merkezine saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.

BİNADAN SİLAH SESLERİ GELDİ

Avustralya medyası, olay sırasında kalabalık olan alışveriş merkezinde polis operasyonu düzenlendiğini aktardı. Bazı kaynaklar binadan silah sesleri geldiğini belirtti.

Avustralya'da AVM'ye saldırı! Yüzlerce kişi tahliye edildi

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Polis, birkaç kişinin bıçaklandığı ve vurulduğu olayı "ciddi bir vaka" diye niteledi. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Avustralya'da AVM'ye saldırı! Yüzlerce kişi tahliye edildi

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Birçok sosyal medya hesabında kalabalığın kaçtığını ve polis ekiplerinin alışveriş merkezi çevresini kuşattığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Avustralya'da AVM'ye bıçaklı saldırı! 1'i bebek 7 kişi yaralandı, yüzlerce kişi tahliye edildi

SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bıçaklı saldırgana ait olduğu söylenen görseller sosyal medyada yayıldı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü de kaydedildi.

Avustralya\'da AVM\'ye bıçaklı saldırı! 6 kişi öldü, 1\'i bebek 7 kişi yaralandı

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da AVM'ye bıçaklı saldırı! 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Avci: beyler yüzlerce insan öldürülüyor.. yansıması çok üzücü.. 33 2 Yanıtla
  • ferhat eser: boş 3 27 Yanıtla Kasım Ömeroğlu: senden daha boşu yok 37 1
  • Aslan Yiğit: ölüm her an 11 5 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Bildiğin ortadogulu. Yabancı düşmanlığı bu tipler yüzünden yükseliyor 9 4 Yanıtla
  • Salih Kılıç: bu tip saldırılar topla tüfekle olur, bıçak nedir ya 8 5 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: 0 mülteci 5 2 Yanıtla
  • İzmir'de 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı
    09:18 İzmir'de 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

  • İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
    08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

    İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

  • İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
    08:22 İran'dan İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

    İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.

  • Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
    07:44 Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz

    İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 09:24:33. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da AVM'ye bıçaklı saldırı! 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement