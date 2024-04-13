Sydney'deki bir alışveriş merkezine saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırganın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade ediliyor.
Avustralya medyası, olay sırasında kalabalık olan alışveriş merkezinde polis operasyonu düzenlendiğini aktardı. Bazı kaynaklar binadan silah sesleri geldiğini belirtti.
Polis, birkaç kişinin bıçaklandığı ve vurulduğu olayı "ciddi bir vaka" diye niteledi. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Birçok sosyal medya hesabında kalabalığın kaçtığını ve polis ekiplerinin alışveriş merkezi çevresini kuşattığını gösteren görüntüler paylaşıldı.
Öte yandan bıçaklı saldırgana ait olduğu söylenen görseller sosyal medyada yayıldı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü de kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Avustralya'da AVM'ye bıçaklı saldırı! 6 kişi öldü, 1'i bebek 7 kişi yaralandı - Son Dakika
İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
İran'ın yüzlerce füze ile saldırı düzenlediği İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir çağrıda bulundu. Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.
İran, İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere 290 füze ve insansız hava aracıyla saldırırken ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında Binyamin Netanyahu'yu uyardığı ortaya çıktı. Olayların büyümesini istemeyen Biden'ın karşı saldırı yapma konusunda uyardığı Netanyahu'ya "Bir zafer kazandın. Bu zaferi al" dediği ve İsrail'in İran'a olası bir karşı saldırısında ABD'nin yer almayacağını söylediği öğrenildi.
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