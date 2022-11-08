Bunu da gördük! Çırılçıplak soyunup, şehir turu yaptılar

Avustralya'nın Sidney kentinde meydana gelen çıplak şehir turu etkinliği sosyal medyada ses getirdi. Kiraladıkları teknede tamamen çıplak olan insanların o anları kameraya yansırken görüntülere yorum yağdı.

BİRÇOK NUDİST KATILDI

Resmi hesaplarında 100 bin civarında takipçisi olan grubun etkinliğine birçok nudist de katıldı. Bir sonraki turun Aralık ayında gerçekleşeceğini ve şimdiden 125 kişinin kaydolduğunu belirtildi.

GRUBUN KURUCUSU AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan grubun kurucusu olan Brendan Jones isimli şahıs konu hakkında "Amaç eğlenmek, kendi bedeninize bakış açınızı geliştirmek ve çıplaklıkla barışmaya yardımcı olmaktı. İnsanların çıplak bedenlere sadece çıplak bir beden gibi davranmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.