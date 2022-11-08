Bunu da gördük! Çırılçıplak soyunup, şehir turu yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

Bunu da gördük! Çırılçıplak soyunup, şehir turu yaptılar

08.11.2022 19:17

Avustralya'da düzenlenen çıplak şehir turu sosyal medyada gündem oldu. Sidney Limanı'na yelken açan bir tekneyle şehri turlayan grubun o anları anbean kameraya yansırken görüntülere kullanıcılar yorum yağdırdı.

Avustralya'nın Sidney kentinde meydana gelen çıplak şehir turu etkinliği sosyal medyada ses getirdi. Kiraladıkları teknede tamamen çıplak olan insanların o anları kameraya yansırken görüntülere yorum yağdı.

BİRÇOK NUDİST KATILDI

Resmi hesaplarında 100 bin civarında takipçisi olan grubun etkinliğine birçok nudist de katıldı. Bir sonraki turun Aralık ayında gerçekleşeceğini ve şimdiden 125 kişinin kaydolduğunu belirtildi.

GRUBUN KURUCUSU AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan grubun kurucusu olan Brendan Jones isimli şahıs konu hakkında "Amaç eğlenmek, kendi bedeninize bakış açınızı geliştirmek ve çıplaklıkla barışmaya yardımcı olmaktı. İnsanların çıplak bedenlere sadece çıplak bir beden gibi davranmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Gece kulübünün tuvaletinde ilişkiye giren adam, kapıyı çalan temizlik görevlisine saldırdı Gece kulübünün tuvaletinde ilişkiye giren adam, kapıyı çalan temizlik görevlisine saldırdı Avustralya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu Avustralya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Avustralya, Hassas İçerik, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bunu da gördük! Çırılçıplak soyunup, şehir turu yaptılar - Son Dakika


Son Dakika
18:10 O eski halinden eser yok şimdi! Ünlü boksör David Haye, son 3 ayda bir deney için aldığı kilolarla şaşkınlık yarattı
17:38 Van depreminde Gürcistan'dan yardım malzemesi getirmişti! 11 yıldır Erzurum'da bekleyen uçak ikinci el araba fiyatına satışa çıkıyor
17:27 Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, aradığı aşkı bulmak için ABD'ye gitme kararı aldı
17:26 Baharatlarında kanserojen madde tespit edilen ünlü markayla ilgili bakanlıktan açıklama geldi: Firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu
17:18 Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin yıldız ismini gözüne kestirdi! Bonservis ödemeden transfer etmek için temaslar başladı
17:11 Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, kardeşi tarafından öldürülmüştü! Cinayetin ardında miras meselesi olduğu ortaya çıktı
17:11 TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verdi
17:11 Okyanusta gemiden düşen Türk iş insanı Dilek Ertek'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:51 Bakan Varank'tan "Togg'un İtalya'da üretiliyor" iddialarına görüntülü yanıt: Erdoğan, ışınlanma teknolojisiyle İtalya'ya gidip Gemlik'e geri geldi
09:48 Kuduz şüpheli temas vakalarının görülmesinin ardından Trabzon'da sahipli köpekler için alınan karara hayvanseverlerden tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 19:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bunu da gördük! Çırılçıplak soyunup, şehir turu yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement