Avustralya'da seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye ediliyor - Son Dakika
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Avustralya'da seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye ediliyor

05.07.2022 10:00
Avustralya'da seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye ediliyor

Avustralya'nın Sydney şehrini vuran seller nedeniyle yaklaşık 50 bin kişiye evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

Avustralya'nın Sydney şehrini vuran seller nedeniyle yaklaşık 50 bin kişiye evlerini tahliye etmeleri çağrısı yapıldı.

Avustralya'nın üçüncü büyük kenti Sydney bu yıl iki kez daha sel tehdidiyle mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Kentin bazı bölümlerine sadece dört günde sekiz aylık yağış düştü.

Sel baskınları nedeniyle yollar kapanırken, bazı evleri su bastı ve binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Avustralya'nın birçok yerinde La Nina iklim koşulları nedeniyle görülen sellerde bu yıl 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Sydney'de seller nedeniyle 100'den fazla tahliye emri verilirken, 50'yi aşkın bölgede halka acil tahliye için hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.

Kentte yağışların bugün azalması bekleniyor, ancak şiddetli rüzgârlar nedeniyle ağaç ve elektrik direklerinin devrilebileceği, olağanüstü halin devam ettiği belirtiliyor.

"Sel uzmanı olduk"

Yetkililer halkın tahliye uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunuyor, uyarılara rağmen evlerinde kalmaları durumunda kendi hayatlarını riske attıklarını söylüyor.

Ancak halkın da sürekli tahliye uyarıları altında yaşamaktan yorulduğu ifade ediliyor.

Eşini bir kano yardımıyla sel basmış evinden kurtaran Tyler Cassel, Sydney'deki evlerine geçen yıl taşındıklarını, kendilerine evlerinin olduğu bölgede "50 yılda, bilemedin 25 yılda bir, bir sel tehdidi" görüldüğünün söylendiğini ifade ediyor.

Cassel, "Ama bu yıl üç sel oldu bile," diyor. "Bu bölgede artık sel uzmanı olduk. Uçlarda yaşıyoruz."

Uzmanlar iklim değişikliği ve La Nina iklim olayları nedeniyle sellerin daha sık görüldüğünü söylüyor.

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun yüzeyindeki ılıman suların kuvvetli rüzgârlarla Güney Amerika'dan Endonezya istikametine taşınması ve bu suların yerini soğuk yüzey sularının alması sonucunda oluşuyor.

La Nina, Avustralya'da sağanak yağmur, siklon ve düşük gün içi sıcaklıklara yol açıyor.

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Kaynak: BBC

Avustralya, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'da seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye ediliyor - Son Dakika
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