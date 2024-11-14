Avustralya\'da Sosyal Medya Düzenlemesi

AVUSTRALYA'da sosyal medya platformlarının, kullanıcıları güvende tutma zorunluluğu olacak.
Avustralya İletişim Bakanlığı'ndan, sosyal medya platformlarının düzenlenmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yeni yasa tasarısıyla, söz konusu platformların, kullanıcılarını güvende tutma ve çevrim içi zararlardan koruma zorunluluğu olacağı kaydedildi.
İletişim Bakanı Michelle Rowland, "Bu kararla, çevrim içi zararların sistemik düzeyde önlenme sorumluluğu sektöre yüklenecektir" dedi.
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