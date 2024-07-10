Avustralya'da Tarikat Üyeleri, Diyabet Hastası Çocuğun Ölümüyle İlgili Yargılanıyor

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Avustralya'da, diyabet hastası sekiz yaşındaki bir kız çocuğunu, dini inançları nedeniyle insülin vermeyerek ölümüne sebep olduğu iddia edilen bir tarikatın üyeleri yargılanmaya başlandı.

Tip 1 diyabet hastası sekiz yaşındaki Elizabeth Sthrus, Ocak 2022'de Brisbane kentinin 125 kilometre batısında yer alan Toowomba'daki evinde ölü bulunmuştu. Kız çocuğuna neredeyse bir hafta boyunca insülin verilmediği iddia ediliyor.

Savcılar Azizler diye bilinen tarikatın, çocuğa insülin vermek yerine iyileşmesi için Tanrı'ya dua ettiklerini savunuyor.

Hepsi mahkemede kendilerini temsil etmeyi seçen 14 sanığın arasında kız çocuğunun anne ve babası da var.

Elizabeth'in babası 52 yaşındaki Jason Struhs ve tarikatın lideri 62 yaşındaki Brendan Stevens'a cinayet suçlaması yöneltildi. Savcılar ikilinin grubun diğer üyelerini teşvik ettiklerini ve tarikat üyelerine talimat verdiklerini söylüyor.

49 yaşındaki anne Kerrie Struhs, 21 yaşındaki ağabey Zachary Struhs ve yaşları 22 ila 67 arasında değişen diğer 10 sanık da ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.

Avukat istemeyen grup, suçlamalara resmi bir yanıt vermedi. Bu nedenle suçlamaları reddettikleri varsayıldı.

Karmaşıklığı nedeniyle dava jürili olmayacak ve bir yargıç tarafından görülecek. Duruşmaların üç ay sürmesi bekleniyor.

Savcı Caroline Marco açılış konuşmasında, Elizabeth'in "akıllı ve dindar bir çocuktu. Ancak ailesinin ondan insülin esirgemesinin sonuçlarını anlamak için çok küçüktü. Bunun bedelini de kendi yaşamıyla ödedi" dedi.