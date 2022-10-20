Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı - Son Dakika
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Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı

20.10.2022 18:10
Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir barın tuvaletinde 1 metrelik yılan olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce şoke oldu. Uzman, bardaki kişilerin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Queensland eyaletindeki bir gece kulübü ve barda eğlendiği sırada umumi tuvalete giden bir adam, karşılaştığı manzara nedeniyle uzun süre kendisine gelemedi.

EKİPLERE HABER VERDİLER

Adamın girdiği tuvalette 1 metre yılan olması, herkesi büyük korkuya sevk etti. Yılana tek başlarına müdahale edemeyen gece kulübündekiler hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde yılan uzmanları geldi.

Yılan uzmanı ihbar üzerine gittiği yerdeki yılanı görünce az kalsın aklını kaybediyordu

"DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ YILANI"

Ekiple birlikte gelen yılan uzmanı Stuart McKenzie, kendisinin de büyük korku yaşadığını, çünkü yılanın çok tehlikeli olduğunu dile getirdi. Stuart McKenzie, bu yılanın "Doğu kahverengi yılan" olarak adlandırılan, dünyanın en ölümcül ikinci yılanı olduğunu dile getirdi.

"ÇOK SAĞLIKLI GÖRÜNÜYOR"

Yılan uzmanı ayrıca, bardakilerin büyük bir tehlike atlattığını ve yılanın oldukça sağlıklı göründüğünü sözlerine ekledi. Bu yılanların tek ısırığının 10 bin fareyi aynı anda öldürecek güçte olduğu biliniyor.

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