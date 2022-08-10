Sahilde nefes kesen görüntü! Nadir görülen bir tür mavi ejderha deniz kıyısına vurdu

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Stradbroke Adası'ndaki plajda nadir bir tür olan Mavi ejderha canlısı görüldü. Ayrıca Mavi ejderha "Glaucus atlanticus" olarakta biliniyor.

Deniz kıyısına vuran canlı görenleri bir hayli şaşırttı. Uzun zamandan sonra görülen bu tür sahilde bulunan kişilerde tedirginlik yarattı. Zehirli olmasıyla sahildeki insanlar tehlikeye karşı uyarıldı.