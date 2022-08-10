Sahilde nefes kesen görüntü! Nadir görülen bir tür mavi ejderha deniz kıyısına vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Sahilde nefes kesen görüntü! Nadir görülen bir tür mavi ejderha deniz kıyısına vurdu

10.08.2022 08:41
Sahilde nefes kesen görüntü! Nadir görülen bir tür mavi ejderha deniz kıyısına vurdu

Avustralya'nın Sidney sahiline vuran kargaşa yaratan ve ölümcül etkiye sahip olabilen mavi ejderha sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Stradbroke Adası'ndaki plajda nadir bir tür olan Mavi ejderha canlısı görüldü. Ayrıca Mavi ejderha "Glaucus atlanticus" olarakta biliniyor.

Deniz kıyısına vuran canlı görenleri bir hayli şaşırttı. Uzun zamandan sonra görülen bu tür sahilde bulunan kişilerde tedirginlik yarattı. Zehirli olmasıyla sahildeki insanlar tehlikeye karşı uyarıldı.

YORUMLAR
500
Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı Fransa'da yapılan sosyal deneyle plajlardaki ırkçılık kameralara yansıdı Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi! Güneş'e çarpan kuyruklu yıldız görüntülendi!

Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sahilde nefes kesen görüntü! Nadir görülen bir tür mavi ejderha deniz kıyısına vurdu - Son Dakika


Son Dakika
08:28 Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm
07:49 Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki rögarlar sağanak yağış nedeniyle patladı! Skandal görüntüler oluştu
07:46 İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti
08:00 Coinbase 1.1 milyar dolar zarar etti
00:38 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak
00:22 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili 'caiz değil' açıklaması geldi
08:14 Gültekin Uysal, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den sporcu olmamasını eleştirdi
00:11 Dövdüğü karısına darp raporu yazan sağlıkçıları da darp etti
23:59 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa futbola başladığı kulübe döndü
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 08:41:51. #1.13#
SON DAKİKA: Sahilde nefes kesen görüntü! Nadir görülen bir tür mavi ejderha deniz kıyısına vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş