AVUSTRALYA Dışişleri Bakanı Penny Wong, Vanuatu'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından 686 vatandaşının bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 17 Aralık'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 14 kişi hayatını kaybetti. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong yaptığı açıklamada, "686 Avustralyalı ve aile üyeleri, yıkıcı depremin ardından Vanuatu'dan evlerine döndüler" dedi.
Son Dakika › Dünya › Avustralya, Vanuatu'daki Deprem Sonrası 686 Vatandaşını Tahliye Etti - Son Dakika
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