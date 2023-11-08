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Avustralyalı Çiftçi Timsah Saldırısından Timsahı Isırarak Kurtuldu - Son Dakika
BBC

Avustralyalı Çiftçi Timsah Saldırısından Timsahı Isırarak Kurtuldu

08.11.2023 13:47

Avustralyalı bir çiftçi, Kuzey Toprakları bölgesinde bir gölde 3,2 metrelik bir tuzlu su timsahının saldırısına uğradı. Çiftçi, timsahın gözünden ısırarak saldırıdan kurtuldu. Aldığı yaralar nedeniyle bir ay hastanede kalan çiftçi, şanslı olduğunu ve başka bir yerinden ısırılmış olsaydı sonucun farklı olabileceğini belirtti. Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesindeki timsahlar, yasayla korunan ve 100 bin civarında olduğu tahmin edilen en büyük timsah popülasyonuna sahiptir.

Avustralyalı bir çiftçi, bir gölde uğradığı timsah saldırısından, timsahı ısırarak kurtuldu.

Colin Deveraux, Kuzey Toprakları bölgesinde bir gölün kenarında 3,2 metrelik bir tuzlu su timsahının saldırısına uğradı ve aldığı yaralar nedeniyle bir ay hastanede kaldı.

Ama hayatta kaldığı için şanslıydı ve Deveraux bunun "timsahı gözünden ısırması" sayesinde olduğunu söylüyor.

Olay Finniss Nehri yakınlarındaki bir gölde yaşandı. Deveraux, göl kenarında durup balıklara bakarken bir timsah onu sağ ayağından yakaladı ve suya çekti.

Deveraux önce sol ayağıyla timsahın kaburgalarına vurmaya çalıştı ve sonra timsahı gözünden ısırdı: "Garip bir pozisyondaydım... Şans eseri dişim onun göz kapağına denk geldi ve ısırdım. Derisi çok kalındı. Ama ısırdım ve o da beni bıraktı".

Deveraux ardından koşarak arabasına doğru kaçtığını, timsahın kendisini dört metre kadar takip ettikten sonra durduğunu söyledi.

Daha sonra aracındaki havlu ve iplerin yardımıyla kanayan bacağına turnike yaptığını ve kardeşinin onu 130 km uzaklıktaki Royal Darwin Hastanesi'ne götürdüğünü anlattı.

Deveraux şanslı olduğunu kabul ediyor; "Beni başka bir yerimden ısırmış olsaydı sonuç çok farklı olabilirdi".

Çiftçi olay sayesinde "gözünün açıldığını", bundan sonra bataklık ve göl kenarlarında eskisi gibi dolaşamayacağını söyledi.

Timsahlar, Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde önemli bir yere sahip.

Dünyada yabandaki en büyük timsah popülasyonu bu bölgede bulunuyor ve yasayla korunuyorlar.

Sayılarının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Tatlı su timsahları daha küçük ve daha az agresifken, tuzlu su timsahları 6 metreye kadar büyüyebiliyor. Bu timsahlar balık, kuş, yaban domuzu, kaplumbağa ve büyükbaş hayvanlarla besleniyor.

Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralyalı Çiftçi Timsah Saldırısından Timsahı Isırarak Kurtuldu - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Avustralyalı Çiftçi Timsah Saldırısından Timsahı Isırarak Kurtuldu - Son Dakika
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