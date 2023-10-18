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Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İsrail saldırısında hayatını kaybedenler için sela okundu - Son Dakika

Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İsrail saldırısında hayatını kaybedenler için sela okundu

Son Güncelleme: 18.10.2023 13:16

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nde sela okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazının kılınacağını duyurdu.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL İSRAİL'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nde sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İsrail saldırısında hayatını kaybedenler için sela okundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İsrail saldırısında hayatını kaybedenler için sela okundu - Son Dakika
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