Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İsrail saldırısında hayatını kaybedenler için sela okundu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL İSRAİL'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nde sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullandı.