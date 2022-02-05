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Az daha canından oluyordu! Telefonuyla oynarken rayların üzerine düştü - Son Dakika

Az daha canından oluyordu! Telefonuyla oynarken rayların üzerine düştü

05.02.2022 23:11

Hindistan'ın Delhi kentinde metro istasyonunda yürüdüğü sırada kendisini telefonuna kaptıran bir kişi, platformdan rayların üzerine düştü.

Hindistan'ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü.

GÜVENLİK PERSONELİ KURTARDI

Adamın raylara düştüğünü gören güvenlik güçlerinden bir personel ise hemen raylara atladı. Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmazken, raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Metro, India, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Az daha canından oluyordu! Telefonuyla oynarken rayların üzerine düştü - Son Dakika Dünya


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