Azerbaycan\'da İlk Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Dünya

AZERBAYCAN'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. Azerbaycanlı yetkililer, hastanın yurt dışına seyahat eden bir kişi olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABIB), hastanın 2-11 Ocak tarihleri ??arasında turistik gezi amacıyla yurt dışına giden 22 yaşındaki bir Azerbaycan vatandaşı olduğunu bildirdi. Hastanın izole edildiği ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.