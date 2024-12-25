AZERBAYCAN'da, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazası nedeniyle yarın 1 günlük milli yas ilan ettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, kazanın nedenlerini araştırmak için Başbakan Ali Asadov başkanlığında komisyon kurulması yönünde karar aldı. Bakü- Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düştü. AZAL'dan yapılan açıklamada uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu ile birlikte toplamda 67 kişinin bulunduğu belirtildi. Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Azerbaycan'da Uçak Kazası Nedeniyle 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi - Son Dakika
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