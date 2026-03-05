Azerbaycan'dan İran'a Misilleme Hazırlığı - Son Dakika
Azerbaycan'dan İran'a Misilleme Hazırlığı

05.03.2026 17:13
Cumhurbaşkanı Aliyev, İran'ın Nahçıvan'a saldırısını terör eylemi olarak nitelendirerek orduya misilleme talimatı verdi.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıya ilişkin, "Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına karşı bir terör eylemi gerçekleştirildi. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan Güvenlik Konseyi'nin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında toplandığını duyurdu. Aliyev, toplantıda yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yapılan saldırının doğrudan İran kaynaklı olduğunu söyledi. Orduya misilleme hazırlığı yapılması talimatı verdiğini kaydeden Aliyev, "Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına karşı bir terör eylemi gerçekleştirildi. Misilleme tedbirleri hazırlama ve uygulama talimatı verildi. Ordu birinci seviye seferberliğe geçirildi ve her türlü operasyonu gerçekleştirmeye hazır olmalıdır. Sorumlular derhal adalete teslim edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Aliyev, İran'ın resmi bir açıklama yaparak, Azerbaycan'dan özür dilemesi gerektiğini vurgulayarak, "Azerbaycan İran'a karşı operasyona katılmadı ve katılmayacak. Bu bizim ilkesel duruşumuz. Komşu ülkelere karşı operasyon yürütme gibi bir politikamız bulunmuyor. Toprak bütünlüğümüzü koruyoruz ve her zaman koruduk. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı; protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacak. Sınır güvenliği ile ilgili gerekli talimatlar da verildi" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
