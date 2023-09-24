Azerbaycan, Karabağ'da teslim olan Ermeni güçlerin çıkışına izin verecek - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'da teslim olan Ermeni güçlerin çıkışına izin verecek

Azerbaycan, Karabağ\'da teslim olan Ermeni güçlerin çıkışına izin verecek
Son Güncelleme: 24.09.2023 14:29

Azerbaycan, Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonun ardından teslim olan Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkışına izin vereceğini açıkladı. Silahsızlaştırma süreci devam ederken, Ermeni güçlerin Laçın-Hankendi ve Kelbecer-Başargeçer yolları üzerinden otobüs ve özel araçlarla çıkarılacağı belirtildi.

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından teslim olan Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkışına izin verileceği aktarıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki silahlı Ermeni güçlerine karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından teslim olan Ermeni güçlerinin silahsızlaştırılma süreci devam ediyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev yaptığı açıklamada, 20 Eylül'de varılan anlaşmaya göre silahlarını teslim eden Ermeni güçlerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden çıkması için gerekli şartların sağlanacağını duyurdu. Hacıyev, teslim olan Ermeni güçlerin Laçın- Hankendi ve Kelbecer-Başargeçer yolları üzerinden otobüs ve özel araçlarla çıkarılacağını belirtti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan, Karabağ'da teslim olan Ermeni güçlerin çıkışına izin verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'da teslim olan Ermeni güçlerin çıkışına izin verecek - Son Dakika
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