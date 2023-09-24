Azerbaycan, Karabağ\'da teslim olan Ermeni güçlerin çıkışına izin verecek

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından teslim olan Ermeni güçlerin Karabağ'dan çıkışına izin verileceği aktarıldı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki silahlı Ermeni güçlerine karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından teslim olan Ermeni güçlerinin silahsızlaştırılma süreci devam ediyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev yaptığı açıklamada, 20 Eylül'de varılan anlaşmaya göre silahlarını teslim eden Ermeni güçlerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden çıkması için gerekli şartların sağlanacağını duyurdu. Hacıyev, teslim olan Ermeni güçlerin Laçın- Hankendi ve Kelbecer-Başargeçer yolları üzerinden otobüs ve özel araçlarla çıkarılacağını belirtti. - BAKÜ