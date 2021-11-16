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Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler - Son Dakika

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

16.11.2021 15:35

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın istikametinde Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdığını açıkladı. Bu çatışmalarda 2 Azeri askeri yaralandı, saldırıyı gerçekleştiren Ermeni askerleri ise Azerbaycan güçleri tarafından rehin alındı.

Geçtiğimiz yıl Karabağ savaşı sonunda işgal ettiği toprakları Azerbaycan'a vermek zorunda kalan Ermenistan bugün yeniden saldırıya geçti. Ermenistan, Azerbaycan sınırında Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralandı.

SALDIRILARA KARŞILIK VERİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda provokasyonlarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibreli havan topu ve topçu atışı yapıldığı belirtildi. Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık vermesi sonucu Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildiği kaydedildi. Sınırda durumun gergin olduğu ve çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

SALDIRAN ERMENİ ASKERLERİ REHİN ALINDI

Azerbaycan ordusu aynı istikamette operasyon başlattı. Saldırı düzenleyen Ermeni askerleri rehin alındı. Bölgede çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

4 ERMENİ ASKERİ YARALANDI

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı 4 yaralılarının olduğunu açıkladı.

Ermenistan, Azerbaycan, Ermeni, İşgal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Yahya Akpinar: Ermeni Diasporasi ve Ermeni Devleti Iki Türk Devleti arasinda bir ciban basi gibi.pislik ,Kafalari ezilmedikce rahat vermeyecekler Cevap Yaz 35 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler - Son Dakika
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