Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Geçtiğimiz yıl Karabağ savaşı sonunda işgal ettiği toprakları Azerbaycan'a vermek zorunda kalan Ermenistan bugün yeniden saldırıya geçti. Ermenistan, Azerbaycan sınırında Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırdı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırda provokasyonlarını sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibreli havan topu ve topçu atışı yapıldığı belirtildi. Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık vermesi sonucu Ermenistan'a ait tanksavar ve havan topunun imha edildiği kaydedildi. Sınırda durumun gergin olduğu ve çatışmaların sürdüğü ifade edildi.
Azerbaycan ordusu aynı istikamette operasyon başlattı. Saldırı düzenleyen Ermeni askerleri rehin alındı. Bölgede çatışmaların devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı 4 yaralılarının olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
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