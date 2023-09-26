Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesiyle Azerbaycan ordusu, 30 yılın ardından Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.
Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından Azerbaycan askerlerini Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.
Azerbaycan bayrağının Ağdere şehrine dikilmesinin anları gündem oldu. Bayrağı diken Azerbaycan askerleri bayrağı diktiği anı ölümsüzleştirerek, "Üç renkli Azerbaycan bayrağı Ağdere şehrinin merkezinde dalgalanıyor. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Son Dakika › Dünya › 30 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu, Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti - Son Dakika