30 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu, Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti - Son Dakika

30 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu, Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti

Son Güncelleme: 26.09.2023 14:59

Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesiyle Azerbaycan ordusu, 30 yılın ardından Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesiyle Azerbaycan ordusu, 30 yılın ardından Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

OPERASYON SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından Azerbaycan askerlerini Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Azerbaycan bayrağının Ağdere şehrine dikilmesinin anları gündem oldu. Bayrağı diken Azerbaycan askerleri bayrağı diktiği anı ölümsüzleştirerek, "Üç renkli Azerbaycan bayrağı Ağdere şehrinin merkezinde dalgalanıyor. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ağdere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 30 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu, Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti - Son Dakika


Son Dakika
15:58 4 ay önce evlenen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Çekişmeli dava için yayın yasağı aldırdılar
15:55 Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'i desteklemeleri için delegelere rüşvet mi verdi? Kılıçdaroğlu'nun avukatının paylaşımı kafaları karıştırdı
15:52 Kabine toplantısı başladı! 7 milyon genç, vergisiz telefon satışının detaylarını bekliyor
15:33 Sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler bir kez daha sakatlandı
15:23 CHP 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak
15:06 İşler hiç istediği gibi gitmiyor! Sampdoria, Pirlo ile dibe vurdu
15:00 TVF Başkanı Üstündağ canlı yayında müjdeyi verdi: 2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak
14:59 30 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu, Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi! Berat Albayrak döneminde ilk adımı atılan İsrail gazı için çalışmalar hızlandı
14:44 KPSS'den düşük puan aldığı için annesiyle tartışan psikolog intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 16:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: 30 yıl sonra bir ilk! Azerbaycan ordusu, Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement