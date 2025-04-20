Bad Nauheim'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Haber: İlhan BABA

(STUTTGART) - Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Bad Nauheim kentinde, Paskalya tatilinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırının failinin arandığı belirtildi.

Almanya'nın Bad Nauheim kasabasında dün düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı arama çalışmalarını sürdürürken, olay bölge halkını endişelendirdi.

Polis yetkilileri, maktullerin erkek olduğunu açıkladı ancak maktullerin ve saldırganın kimlikleri ile cinayetlerin neden işlendiğine ilişkin soruları "soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından" cevapsız bıraktı.

Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olayla ilgili bilgi sahibi olanların emniyet birimleriyle irtibata geçmelerini istediler.