BAE, Beyrut Büyükelçiliği\'ni Yeniden Açmak İçin Heyet Gönderdi

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BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE), Beyrut Büyükelçiliği'ni yeniden açmak için Lübnan'a heyet gönderdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliği'ni yeniden açma hazırlıkları kapsamında Lübnan'a heyet gönderildiği belirtildi. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra bu yönde bir talimat verdiği vurgulanan açıklamada, "Büyükelçiliğin yeniden açılması, iki ülke ve dost halk arasındaki kardeşlik ilişkilerini yansıtıyor" denildi.