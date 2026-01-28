BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz - Son Dakika
Dünya

BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

28.01.2026 06:48
Körfez'de bazı Amerikan askeri tesislerinin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri, kendi toprakları üzerinden İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğini duyurdu. İran'ın çevresine askeri yığınak yapan ABD, bölgeye son olarak bir uçak gemisi konuşlandırmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "BAE'nin, İran'a yönelik saldırıların kendi topraklarından başlatılmasına izin vermeyeceğini" söyledi.

Açıklamada, "BAE'nin hava sahasının, topraklarının veya sularının İran'a karşı herhangi bir düşmanca askeri eylemde kullanılmasına izin vermeme taahhüdünü teyit ettiğini" vurguladı.

LOJİSTİK DESTEK DE SAĞLANMAYACAK

BAE'nin saldırılara lojistik destek sağlamayı da reddettiği belirtilen açıklamada, "diyalog, gerilimi azaltma, uluslararası hukuka bağlılık ve devlet egemenliğine saygının mevcut krizleri ele almanın en iyi yolu olduğu" ifade edildi.

ABD GEMİSİ BÖLGEDE

BAE, başkent Abu Dabi yakınlarındaki Zafra Hava Üssü'nde binlerce ABD personeline ev sahipliği yapıyor. Üs, Körfez'deki birkaç Amerikan askeri tesisinden biri.

ABD uzun süredir devam eden tehditleri paralelinde İran çevresine yığınak yapıyor. Son olarak uçak gemisi USS Abraham Lincoln bölgeye konuşlandırılmıştı.

BİNLERCE ÖLÜ VAR

İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta protestolar başlatmıştı. Başta gençler olmak üzere yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü eylemlerde binlerce can kaybı olduğu iddia ediliyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), toplam 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. Tahran yönetimi ise, ölü sayısına dair kadar resmi hiçbir açıklama yapmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Uluslararası İlişkiler, Politika, Körfez, Dünya, İran

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    BAE doğruyu bulmuş darısı tüm Müslüman ülkelere. 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
