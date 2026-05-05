BAE Hava Sahası Normalleşti

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi, hava sahasında uygulanan geçici tedbirlerin kaldırıldığını ve hava trafiğinin normale döndüğünü bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında geçici olarak uygulanan tedbirlerin kaldırıldığı belirtildi.Hava trafiğinin normale döndüğü kaydedilen açıklamada, bu kararın kapsamlı güvenlik değerlendirmelerinin ardından alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca bu dönemde yolcular ile hava yollarının iş birliğine değinilerek, olası her türlü gelişmeye karşı teknik ve operasyonel ekiplerin hazır olduğu aktarıldı.