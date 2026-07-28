Baerbock'tan BM'de Kadın Genel Sekreter Çağrısı - Son Dakika
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Baerbock'tan BM'de Kadın Genel Sekreter Çağrısı

Baerbock\'tan BM\'de Kadın Genel Sekreter Çağrısı
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Baerbock, BM'nin genel sekreterinin mutlaka bir kadın olması gerektiğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80.dönem başkanlığı görevini bir yıl boyunca yürüten Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, görevine veda ederken BM'nin bir sonraki Genel Sekreteri'nin kadın olması gerektiğini söyledi. Baerbock, ayrıca siyasi geleceğine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Baerbock, BM'nin 80 yıllık tarihinde bugüne kadar hiç kadın genel sekreter seçmemesini eleştirerek, "Dünya nüfusunun yarısını kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. İnsan haklarını savunan böylesine önemli bir kurumun hâlâ başına bir kadın getirememesini açıklaması zor" ifadelerini kullandı.

BM'deki yazılı olmayan bölgesel rotasyon kuralına göre sıranın Latin Amerika ülkelerine geldiğini belirten Baerbock, bu bölgeden göreve layık birçok güçlü kadın aday bulunduğunu söyledi.

Eylül ayında BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini Bangladeşli diplomat Khalilur Rahman'a devredecek olan Baerbock, New York'taki görevine atanma sürecine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Göreve, daha önce bu pozisyon için öngörülen Alman diplomat Helga Schmid'in yerine getirilmesiyle ilgili tartışmaların hükümet değişikliklerinde yaşanan olağan personel değişikliklerinin bir parçası olduğunu savundu.

Baerbock, Almanya'nın BM Güvenlik Konseyi üyeliği seçimlerinde başarısız olmasının kendi atanmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Kadın siyasetçilerin erkek meslektaşlarına kıyasla daha farklı ve çoğu zaman cinsiyetçi saldırılara maruz kaldığını vurgulayan Baerbock, sosyal medyada sık sık hakaret içerikli yorumlarla karşılaştığını belirtti. Erkek siyasetçilerin benzer saldırılarla karşılaşmadığını söyleyen Baerbock, "Güç sahibi ve kendinden emin kadınlar hâlâ bazı insanlar için rahatsız edici olabiliyor" dedi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendi siyasi kariyerinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Baerbock, "Angela Merkel başbakan olmasaydı muhtemelen Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olamazdım" dedi. Kendisinin verdiği mücadelenin de gelecek nesil kadın siyasetçilerin önünü açacağını belirterek, artık kadın siyasetçilere çocuk sahibi oldukları için üst düzey görevlere aday olup olamayacaklarının sorulmaması gerektiğini söyledi. Baerbock ayrıca, "Hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Baerbock'tan BM'de Kadın Genel Sekreter Çağrısı - Son Dakika

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