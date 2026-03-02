Bağdat'ta Hamaney için sembolik cenaze töreni - Son Dakika
Bağdat'ta Hamaney için sembolik cenaze töreni

Bağdat\'ta Hamaney için sembolik cenaze töreni
02.03.2026 20:46
Bağdat\'ta Hamaney için sembolik cenaze töreni
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in vefatının ardından Bağdat'ın Kâzımiye semtinde sembolik bir cenaze töreni düzenlendi. Şii geleneği gereği, saygı ve ortak yası ifade etmek amacıyla düzenlenen bu törenlerde, temsili bir tabut eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in 28 Şubat Cumartesi günü başlattığı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Bağdat'ın Şii nüfusunun yoğun olduğu Kâzımiye semtinde sembolik bir cenaze merasimi düzenlendi. Törene yüzlerce kişi katılırken, Dini liderin ölümünden duyulan üzüntü katılımcıların yüzlerine yansıdı

Törenin Şii geleneğinde saygı ve ortak yası ifade etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

TEMSİLİ TABUT VE YÜRÜYÜŞ

Tören sırasında kalabalık, Hamaney'in devasa posterini taşıyarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşte temsili bir tabut muzlarda taşındı. Tören Kâzımiye semtindeki türbe kompleksinin çevresinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, Hamaney'e olan bağlılıklarını ifade eden sloganlar atarken cep telefonlarıyla yürüyüşü görüntüledi. Törene katılanlar ABD ve İsrail'e de saldırıları nedeniyle tepki gösterdi.

Şİİ GELENEKLERİNDE YAS

Sembolik cenaze merasimi, bölgedeki Şii toplulukların Hamaney'in vefatına duydukları üzüntüyü ifade etmeleri için bir araya geldikleri önemli bir an oldu.

Bu törenler, ortak değerlerin ve yasın paylaşılması amacıyla Şii geleneklerinde yaygın olarak uygulanıyor.

