Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti - Son Dakika
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Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti

Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti

03.06.2023 17:33

Kanada'da bir kadın, arazisine koyduğu kamerada rastladığı görüntülerle hayatının şokunu yaşadı. Büyükbabasıyla birlikte kamera kayıtlarını inceleyen Corinea Stanhope, iki üstsüz kadının geyik cesedi yediklerini gördü.

Kanada'da Powell Nehri yakınlarında yaşayan Corinea Stanhope, arazisinde ölü bir geyik bulduktan sonra onun ne tür yırtıcıları çekeceğini merak ederek koyduğu kamera ile bölgeyi kayda almaya başladı. Doğasever kadın, kaydettiği görüntüleri incelediğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Görüntülerde, üstsüz iki kadının geyik leşini yediği görülüyordu.

Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti

Mirror'da yer alan habere göre kayıtlarda, ölü geyiğin üzerine çömelmiş, bakımsız ve solgun saçlı yarı çıplak iki kadın gözlemleniyor. Evinden iki dakikalık mesafede kurduğu kameranın kayıtlarında gördükleri karşısında şoka uğrayan Corinea, at beslediği için hayvanları adına tedirgin olduğunu söyledi.

"BİRİSİ TOYNAĞI AĞZINA GÖTÜRDÜ"

Corinea, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gün batımından on dakika sonra geldiler. Peruk takmışlar gibiydi ve dağınık bir görüntüleri vardı. Birinin peruğunun altında sarı saçları var gibiydi.

Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti

Fotoğraflardan anlayamazsınız ama kadınlardan biri toynağı tam ağzına götürdü. Onu öpüyor muydu, yoksa yiyor muydu bilmiyorum ama çürüme aşamasındaki bir leşe bu kadar yakın temas kurması mide bulandırıcı. Belki saygılarını sunuyorlardı ama yarı çıplaklardı."

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Yamyamlık, Kanada, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti - Son Dakika


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