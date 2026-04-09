Bahreyn Hava Sahasını Yeniden Açtı

BAHREYN, ABD- İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından 40 gündür kapalı olan hava sahasını yeniden uçuşlara açtığını bildirdi.

Bahreyn basını, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık İşleri Dairesi'nin, geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden uçuşlara açtığını duyurdu. Açıklamada, kararın bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda alınan tedbirlerin sona ermesi kapsamında verildiği belirtilerek, hava trafiğinin en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun şekilde sürdürüleceği kaydedildi.