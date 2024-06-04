Bakan Bayraktar, Azerbaycan'da Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı stantlarını gezdi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı stantlarını gezdi.

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda stantları ziyaret ettik. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle petrol ve doğal gaz alanlarında öncü şirketimiz olan TPAO'nun standında şirketimizin faaliyetleri ile ilgili Sayın Aliyev'e bilgi verdik" dedi.