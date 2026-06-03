Bakan Bolat Paris'te Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
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Bakan Bolat Paris'te Görüşmelerde Bulundu

Bakan Bolat Paris\'te Görüşmelerde Bulundu
03.06.2026 20:18
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Paris'te Bulgaristan, İsviçre, Katar bakanları ve AB Komiseri ile görüştü.

BAKAN BOLAT, BULGARİSTANLI, İSVİÇRELİ VE KATARLI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Paris'te ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Bolat, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu çerçevede aynı toplantılara davetli olan Bulgaristan, İsviçre ve Katar bakanları ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Uluslararası ticaretin kural bazlı ilerlemesi, sanayi politikalarının uyumlaştırılması ve adil ticaret ortamı tesis edilmesine yönelik çabalara öncü olmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

BAKAN BOLAT, AVRUPA KOMİSYONU KOMİSERİ ŠEFCOVİC İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bolat, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Paris'te, aynı toplantıya katılan Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sayın Maroš Šefcovic ile bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantımızda, Türkiye-Avrupa Birliği ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Gümrük Birliği'ni etkileyen güncel gelişmeleri ele aldık, AB'nin rekabetçilik ve ekonomik güvenlik politikalarına yönelik beklentilerimizi paylaştık. Ayrıca, dijital ekonomi, yeşil dönüşüm ve ticari sorunların çözümüne yönelik iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

FRANSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Bolat Paris'te Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika

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