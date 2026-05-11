Bakan Çiftçi Moğolistan'da FETÖ'nün Etkisini Vurguladı

11.05.2026 12:42
İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan'da FETÖ'nün kontrolüne son verilmesi gerektiğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile görüşmesinde, FETÖ'nün Almanya merkezli bir paravan şirket aracılığıyla Moğolistan'daki okullar üzerinde devam eden bir kontrolünün olduğunu ve iki ülkenin ulusal güvenlik çıkarları adına bunun sona erdirilmesi beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye ile Moğolistan arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10'uncu Dönem Toplantısı kapsamında Moğolistan'a resmi ziyarette bulundu. Bakan Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki kurum arasında geçmişe dayanan bir iş birliği olduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu kapsamda önceki dönemlerde imzalanan Güvenlik İş birliği Anlaşması ve Ek Protokolü, Göç İdaresi Başkanlığı ile Moğolistan Göç Servisi arasında Ortak Niyet Beyanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu arasında Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının bu iş birliğinin birer yansıması olduğunu kaydetti.

Gerçekleştirilen ikili görüşmede FETÖ konusunu vurgulayan Bakan Çiftçi; FETÖ'ün Türkiye'de demokrasiyi, anayasal düzeni ve millet iradesini hedef almaktan ibaret bir örgüt olmadığını, aynı zamanda faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sinsice kendi çıkarlarına hizmet edecek örgüt mensuplarını devşirmek üzere hareket ettiğini hatırlattı.

'MOĞOLİSTAN'IN FETÖ İLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ'

Moğolistan'ın, terör örgütü FETÖ ile mücadele noktasında Türkiye'nin yanında yer almış olmasından ve bu hain terör örgütü için faaliyet gösterenleri ülke dışına çıkarmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çiftçi, ancak FETÖ'nün Almanya merkezli bir paravan şirket aracılığıyla okullar üzerinde devam eden bir kontrolünün olduğunu ve iki ülkenin ulusal güvenlik çıkarları adına bunun sona erdirilmesi beklentisi içerisinde olduklarını bildirdi.

Yurt dışında nitelikli, şeffaf ve güvenilir eğitim faaliyetlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini aktaran Bakan Çiftçi, bu amaçla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'nın Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim kurumu açma yetkisine sahip temel kurum olduğunu anımsatarak; Türkiye Maarif Vakfı'nın Moğolistan'da tüzel kişilik kazanması, eğitim faaliyetlerine başlayabilmesi ve uygun görülmesi halinde FETÖ iltisaklı okulların devri için gerekli yasal zemini oluşturacak Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına işaret etti.

Kaynak: DHA

