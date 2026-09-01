Bakan Çiftçi Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü: 866 şahsın iadesi vurgusu yapıldı - Son Dakika
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Bakan Çiftçi Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü: 866 şahsın iadesi vurgusu yapıldı

Bakan Çiftçi Tiflis\'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü: 866 şahsın iadesi vurgusu yapıldı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Sulhan Tamazaşvili ile bir araya geldi. Görüşmede sınır aşan suç örgütleriyle mücadelede iş birliği ele alınırken, bugüne kadar 866 şahsın Türkiye'ye iade edildiği, bu yıl ise 438 kişinin iadesinin sağlandığı belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Sulhan Tamazaşvili ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Sulhan Tamazaşvili ile görüştü. Bakan Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Sulkhan Tamazashvili ile gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye'nin güvenliğini, komşularımızın güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Sınır aşan ve dijital imkanları kullanarak faaliyet alanlarını genişleten yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede, ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz. Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz etkin iş birliği neticesinde bugüne kadar 866 şahsın ülkemize iadesi ve sınır dışı işlemi gerçekleştirildi. Sadece bu yıl ülkemize iadesi sağlanan şahıs sayısı 438 oldu. Suç sınır tanımıyorsa, suçla mücadelemiz ve iş birliğimiz de sınır tanımayacaktır. Bu mücadelede Türkiye ile güçlü bir dayanışma ortaya koyan kıymetli mevkidaşım Sayın Sulkhan Tamazashvili'ye, Gürcistan İçişleri Bakanlığına ve Gürcistan makamlarına teşekkür ediyorum. Türkiye ve Gürcistan'ın huzuru ve güvenliği için karşılıklı iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Çiftçi Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü: 866 şahsın iadesi vurgusu yapıldı - Son Dakika

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