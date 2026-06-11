Bakan Fidan Bulgaristan'da - Son Dakika
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Bakan Fidan Bulgaristan'da

Bakan Fidan Bulgaristan\'da
11.06.2026 21:43
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Hakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve siyasetçilerle buluştu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, program kapsamında, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Bakan Fidan Bulgaristan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Seçkin Yılmaz Ali Seçkin Yılmaz:
    bu haber bize tanıdık geliyor daha önceki yönetimler de aynı tür ziyaretleri yapıyordu. Bulgaristan'daki Türk toplumunun sorunları ne zaman çözülecek sorusunun cevabını hala bekliyoruz 0 0 Yanıtla
  • Fatih Alay Fatih Alay:
    iyi bir adım olmuş gibi gözüküyor bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmek hep gerekli olmuştur da tabii bu tarz temaslar sonrasında somut kararlar çıkmazsa biraz boş kalıyor bu da söylemeliyiz 0 0 Yanıtla
  • Sultan İnceer Sultan İnceer:
    bunların böyle ziyaretleri hep aynı şey işte sözde bu o zaman ne değişti ki yerde göğe yazıyor da asıl mesele halledildi mi 0 0 Yanıtla
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