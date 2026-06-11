Bakan Fidan Bulgaristan\'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, program kapsamında, Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.
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