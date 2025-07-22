Bakan Fidan\'dan beklenen vize açıklaması geldi: Olumlu gelişmeler var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Suriye meselesi ve vize serbestisi konusunu ele alan Fidan Avrupa ile yaptığı görüşmeler neticesinde vize almış olanlara tekrar vize verilmesi yönünde olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Vize başvurularında pandemi sürecinde bir sıkıntı yaşamaya başladık. Özellikle iş dünyamız, eğitim dünyamız ve teknoloji dünyamız Avrupa'yla daha çok etkileşimde bulunmak istiyor. Bunun için Avrupa ile görüşmelerimiz neticesinde özellikle daha önce vize almış olanlara tekrar vize verilmesi konusunda bir gelişme var. Bu iyi haber tabii ki yeterli değil, bizim nihai Avrupa Birliği aday ülkesi olarak vize serbestisini başarmaktır"