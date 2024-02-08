Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Katar\'da milli yüzücülerle buluştu

Dünya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Su Sporları Şampiyonası dolayısıyla Katar'da bulunan milli yüzücülerle bir araya geldi. Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu "Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu"na katılmak üzere geldiği Katar'da ikili görüşmelerin yanı sıra çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, Gazze'de ailesini kaybeden ve tedavi için Doha'ya gelen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze ofis müdürü ve muhabiri Filistinli Vail ed-Dahduh'a taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ne giden Göktaş, Büyükelçi Mustafa Göksu'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Atlama, artistik yüzme ve açık su yüzme branşlarında mücadele eden milli yüzücülerle yakından ilgilenen Göktaş, "Yurt dışındaki her müsabakanızda bizlerin yüzünü güldürüyorsunuz. Heyecanınıza ülkemizdeki milyonlarca kişi ortak oluyor" dedi. Milli sporcuların gençler için güzel birer örnek olduğuna dikkati çeken Göktaş, "İnanıyorum ki birkaç sene içinde aranızdan birçok kişi ülkemize altın madalyalar kazandıracak. Başarılarınız daim olsun, bizi gururlandırmaya devam edin" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş daha sonra tedavi için Doha'ya gelen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki ofis müdürü ve muhabiri ve sembol haline gelen Filistinli Vail ed-Dahduh'a taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, Türkiye olarak Dahduh dahil tüm Filistinlilerin acısını yüreğinde hissettiğini belirtti.

Filistin'de acil ateşkesin sağlanmasının gerekliliği dile getiren Göktaş, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Dahduh'a bir kez daha taziye dileklerini ileten Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Filistinlilere her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı. Dahduh da ziyaretinden dolayı Göktaş'a teşekkür ederek Türkiye'ye desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

DAHDUH GAZZE'DE SEMBOL İSİMLERDEN BİRİ OLDU

İsrail'in saldırılarına rağmen görevini yapmaya devam eden Gazzeli gazetecilerden biri olan ve sembol haline gelen Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh, 17 Ocak'ta tedavi için Mısır üzerinden Katar'a gitmişti. Dahduh, ilk olarak 25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetti. Eşi ve çocuklarının öldürüldüğü saldırın ardından da Dahduh, görevine devam ederek bölgedeki saldırıları aktarmayı sürdürdü. Dahduh, 15 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda elinden ve karnından yaralandı, kameramanı Samir Ebu Dakka ise yaşamını yitirdi. Yaralı olmasına rağmen görevine devam eden Dahduh, 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza ed-Dahduh'u kaybetti. Son olarak sağlık sorunları yaşayan Dahduh'un annesini de vefat etmişti.