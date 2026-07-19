Bakan Güler Kıbrıs'ta Denetimlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Güler Kıbrıs'ta Denetimlerde Bulundu

Bakan Güler Kıbrıs\'ta Denetimlerde Bulundu
19.07.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs'taki 14'üncü Zırhlı Tugay'ı denetledi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, İnceleme, Politika, Savunma, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Güler Kıbrıs'ta Denetimlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim

20:41
Trump’tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ’’Taraf değilim’’ dedi, sonra da...
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
20:27
Dünya Kupası’nda dev finale damga vuran görüntüler
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:59:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Güler Kıbrıs'ta Denetimlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.