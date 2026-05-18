Bakan Kurum\'dan WUF13\'te şehircilik vurgusu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de düzenlenen 13'üncü Dünya Şehircilik Forumu'nun (WUF13) resmi açılış törenine katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen kent diplomasisinin en önemli küresel platformlarından biri olan 13'üncü Dünya Şehircilik Forumu'nun açılışına katıldık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i dinledik. Forumun; daha dirençli, daha yeşil ve daha güçlü şehirler inşa etme vizyonuna katkı sunacağına inanıyor, bu kıymetli organizasyonu düzenleyen BM-Habitat'a, nazik ev sahipliği için dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.