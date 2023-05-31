Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı

Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı

31.05.2023 17:12

Bali'de bir Danimarkalı turist, motosikletin üstünde yolculuk yaptığı sırada, cinsel organını açtığı için gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada infial yarattı. Yetkililer, tutuklamanın ardından konuyla ilgili daha fazla soruşturma yapacaklarını belirtti. Bu olay, turistlerin düzensiz davranışlarına karşı yetkililerin sabrının tükendiğini gösteriyor.

Bali'de bir Danimarkalı turist, motosikletle gezerken bir anda cinsel organının gösterdi. Kadın uygunsuz eylemi sonrası tutuklandı. Olayın, Bali'nin popüler turistik beldesi Seminyak'ta meydana geldiği bildirildi.

YETKİLİLERİN SABRI TÜKENDİ

Yerel kaynaklara göre, kadın ve erkek arkadaşı Kuta'daki bir otelde tutuluyor. Olayın ardından daha fazla soruşturma yapılacağı belirtildi. Bali'deki yetkililer, bu tür düzensiz davranışlar sergileyen turistlere karşı sabırlarının tükendiğini ifade etti.

Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı

BU TÜR SUÇLAR CEZAYA TABİ

Ülkedeki Ceza Kanunu'nun 281. Maddesi'ne göre, kamu düzenini ve kültürel normları korumak için halk ahlakını veya ahlaki değerleri ihlal eden eylemleri yasaklar ve bu tür suçları işleyenlere hapis cezası verilir.

YORUMLAR
500

turist, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:22 ABD'de bir öğretmenin 13 yaşındaki öğrenciyi istismarını cinsel ilişki oyuncakları ortaya çıkardı
17:20 Fiyatlar da karşılaşma gibi dev! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet ücretleri belli oldu
17:16 ABD'de bir öğretmenin 13 yaşındaki öğrenciyi istismarını cinsel ilişki oyuncakları ortaya çıkardı
17:14 Fiyatlar da karşılaşma gibi dev! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet ücretleri belli oldu
17:14 Sonunda fark edildi! Sacha Boey'e Fransa'da milli davet
17:08 Sonunda fark edildi! Sacha Boey'e Fransa'da milli davet
17:09 Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı
17:03 Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı
16:02 Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "13. cumhurbaşkanı adayı" yazısını kaldırdı
16:01 Demet Akalın, Kocaelispor başkan adayından isteğiyle herkesi şaşırttı: Beni de yönetime alsana
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 17:25:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bali'de motosiklet üzerinde cinsel organını gösteren Danimarkalı turist kadın tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement