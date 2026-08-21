Bali'de Turiste Hapis Cezası - Son Dakika
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Bali'de Turiste Hapis Cezası

Bali\'de Turiste Hapis Cezası
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İsviçreli turist, Bali'de kutsal bayrama hakaret ettiği için bir yıl hapis cezası aldı.

Endonezya'nın tatil adası Bali'de kutsal bir dini etkinliğe hakaret ettiği gerekçesiyle İsviçreli bir turist bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.Artık kaldırılmış olan bir videoda, 26 yaşındaki Luzian Andrin Zgraggen, Hindu bayramı Nyepi sırasında boş bir plaja doğru yürürken kendini filme almış ve manzarayı "çılgın" diye nitelendirmişti.Videonun Bali halkı arasında sosyal medyada geniş çaplı öfkeye yol açmasının ardından Mart ayında tutuklandı. Sessizlik Günü olarak da bilinen Nyepi, her yıl kutlanan bir bayram. Bu bayramda, genellikle hareketli olan turistik adada, insanlar evlerinde kalıp, gürültü yapmaktan kaçınarak sessizliğe bürünüyor. Bu kısıtlamalar, turistler de dahil olmak üzere adadaki herkesi dinine bakılmaksızın kapsıyor.Nyepi sırasında adada havaalanı kapanıyor ve internet erişimi kesiliyor. Eğlence etkinlikleri kısıtlanıyor ve hatta elektrik kullanımı bile önerilmiyor.Bölge sakinleri genellikle Nyepi bayramı öncesinde yiyecek stokları yaparak bayram boyunca evlerinde kalabiliyorlar.Yerel medyaya göre, bu yıl 19 Mart'a denk gelen Nyepi bayramında Zgraggen, dışarı çıkma yasağını çiğnediğini gösteren bir video çekti ve Instagram'da küfürlü ifadelerle dolu bir paylaşım yaptı.Associated Press'in haberine göre, duruşmaya başkanlık eden hakim, "Sanığın yaptığı şey Bali halkını gücendirdi, inançlarını incitti ve kamuoyunda öfkeye yol açtı" dedi.Zgraggen yargılaması sırasında Nyepi kısıtlamalarının kapsamını anlamadığını ve Balilileri aşağılamak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.Associated Press'in haberine göre, mahkemede "Yaptıklarımdan dolayı derin pişmanlık duyuyorum, Bali halkından özür diliyorum" dedi.Daha önce de turistler Nyepi kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış veya sınır dışı edilmişti.Bali'de, pandemi sonrası durgunluğun ardından turist sayılarında toparlanma oldu. Ada geçen yıl rekor sayıda, yedi milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırladı.Ancak turizmdeki artışla birlikte, yerel halkı ve Bali yetkililerini rahatsız eden uygunsuz davranışlar da ortaya çıktı. Yabancılar, dini mekanlarda saygısız davranışlarda bulunmak, özel turist bölgeleri oluşturmak ve trafik kurallarını ihlal etmek gibi nedenlerle cezalandırıldı.Yetkililer, adaya gelen turistleri daha sıkı denetleyeceklerini ve kural tanımaz yabancılara karşı sert önlemler alacaklarını açıkladılar.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

turist, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bali'de Turiste Hapis Cezası - Son Dakika

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