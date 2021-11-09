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Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika

Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü

09.11.2021 11:42

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde iki balinanın kavga anlarına ait görüntüler paylaşıldı. Derin sulardaki ölümcül kavgada, balinalardan biri diğerini boynundan ısırarak ortalığı da kan gölüne döndürdü.

Kaliforniya'daki balina seyir turu acentesi Monterey Bay Whale Watch'a ait bir drone, derin sulardaki balina kavgasını saniye saniye görüntüledi. YouTube'da da yayınlanan sekiz dakikalık klipte, iki balinanın ölümcül mücadele anları yer alıyor.

RAKİBİNE ACIMADI

Büyük beyaz balina, hırçın sularda karşılaştığı rakibine fazla şans tanımadı. Beyaz balinanın ısırık darbesiyle neye uğradığını şaşıran balinanın kanlar içerisinde sulara gömüldüğü görüldü.

"DAMARINI KOPARDI"

Deniz biyoloğu Ryan Johnson, bu kadar fazla kan çıkmasının, balinanın damarının kesilmesinden kaynaklı olduğunu ifade etti. Johnson ayrıca balinanın ilk darbeleri kuyruğundan aldığını belirtti.

Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü

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Son Dakika Dünya Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika
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