Bangladeş Mahkemesi'nden Hasina için Kırmızı Bülten Talebi

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(ANKARA) - Bangladeş'teki özel bir mahkeme, bugün uluslararası polis örgütü olan Interpol'den eski Başbakan Sheikh Hasina'nın kendisine karşı Bangladeş halkı tarafından düzenlenen kitlesel protestolar sırasında yüzlerce protestocunun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklanması için "kırmızı bülten çıkarılmasını" istedi.

Eski Başbakan Sheikh Hasina, 5 Ağustos'ta yakın yardımcıları ve eski bakanlarıyla birlikte Hindistan'a kaçarak 15 yıllık iktidarına son vermişti.

Nobel barış ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta Bangladeş'in geçici lideri olarak görevi devraldıktan sonra ülkenin 1971'de Pakistan'a karşı verdiği bağımsızlık savaşı sırasında insanlığa karşı işlenen suçlara bakan mahkemeyi yeniden kurdu. Mahkemede savcı olarak görev yapan B.M. Sultan Mahmud, polis şefi aracılığıyla Interpol'e mektup yazarak Hasina ve diğerlerinin tutuklanması için Fransa merkezli kuruluştan yardım istediklerini bildirdi.

Yunus liderliğindeki hükümet, Bangladeş halkına Hasina'yı yargılama sözü verirken, Hindistan'dan iadesini isteyeceğini belirtti.