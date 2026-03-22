Bangladeş\'te Otobüs-Tren Kazası: 12 Ölü

BANGLADEŞ'in Comilla bölgesinde otobüs ile trenin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Bangladeş basını, Chittagong bölgesinden başkent Dakka'ya gitmek üzere yola çıkan posta treninin, ülkenin güneydoğusundaki Comilla'da yolcu otobüsüyle çarpıştığını duyurdu. Kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferlerinin yaklaşık 3 saat durdurulduğu ve çalışmaların ardından ulaşımın normale döndüğü belirtildi.